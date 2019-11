EE. UU. pide medidas para aumentar la presión sobre Irán

Estados Unidos pidió este jueves que se tomen "medidas severas" para presionar a Irán, luego de que se conociera que Teherán volvió a enriquecer uranio en la planta subterránea de Fordo.

"Ahora es el momento de que todas las naciones rechacen la extorsión nuclear de este régimen y tomen medidas severas para incrementar la presión", dijo el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, en un comunicado.

"Los planes de Irán de aumentar su actividad nuclear en Fordo plantean preocupaciones de que este país se está preparando para una rápida irrupción nuclear. Es hora de que todas las naciones rechacen su extorsión nuclear", añadió el funcionario en un tuit.

Iran’s plans to increase its nuclear activity at Fordow raise concerns that Iran is positioning itself for a rapid nuclear breakout. It is now time for all nations to reject its nuclear extortion and increase pressure.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 7, 2019