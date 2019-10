Trump confirma la muerte del sucesor del líder del Estado Islámico

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este martes que el yihadista que era considerado el primer sucesor de Abu Bakr al-Bagdadi, el extinto líder del grupo yihadista Estado Islámico (EI), también murió en una operación militar.

"Recién se ha confirmado que el primer sucesor de Abu Bakr al-Bagdadi ha sido eliminado por tropas estadounidenses. Seguramente habría tomado el puesto de mando, ¡y ahora también está muerto!", tuiteó Trump este martes.

El mandatario, no obstante, se abstuvo de dar detalles sobre la identidad del yihadista o sobre las circunstancias de la muerte.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot – Now he is also Dead!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2019