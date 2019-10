Pompeo acusa a demócratas de “acoso” por investigación contra Trump

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, denunció este lunes el "acoso" de los congresistas demócratas, luego de que la Cámara Baja iniciara una investigación que abre una vía para la destitución del presidente Donald Trump.

En una carta enviada al Congreso, Pompeo dijo que la citación de la Cámara de Representantes hecha a él y a otros diplomáticos "solo puede ser entendida como un intento de intimidación, acoso y una forma impropia de tratar a distinguidos profesionales del Departamento de Estado".

"Déjenme ser claro: no voy a tolerar este tipo de tácticas y voy a usar todos los medios a mi disposición para impedir y exponer cualquier intento de acoso a estos profesionales dedicados a los que estoy orgulloso de liderar y de servir", escribió Pompeo en Twitter.

Let me be clear: I will not tolerate such tactics, and I will use all means at my disposal to prevent and expose any attempts to intimidate the dedicated professionals whom I am proud to lead and serve alongside at the Department of State.

