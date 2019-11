Presidente Morales considera que caso contra FCN-Nación es “espurio y político”

El presidente Jimmy Morales se pronunció acerca de la cancelación del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y señaló que detrás de ello hay un caso “espurio y político”.

El mandatario indicó que no le corresponde a él brindar mayor explicación sobre el tema, sino a las autoridades de la organización.

Morales aseguró que ya no pertenece a esa organización política debido a que la legislación guatemalteca establece que desde el momento en que un presidente toma el cargo no puede participar ni militar en ningún partido.

“Ahora bien, lo que yo entiendo es que el Registro de Ciudadanos dio una información, no así el Tribunal Supremo Electoral. Además, creo que el comité ejecutivo nacional de FCN presentará los recursos a su disposición para poder llegar a una resolución final”, expresó.

Señalamientos espurios

El mandatario indicó que las supuestas anomalías en el manejo de fondos por parte de FCN-Nación ya está siendo dilucidado en un proceso judicial.

Indicó que aunque él fungía como secretario general de la organización política en el momento en el que se habrían registrado las irregularidades que argumenta la Fiscalía, no tuvo “nada que ver” con respecto a ello.

Detalló que la propia colaboradora eficaz del Ministerio Público (MP) en este caso aseguró en su testimonio que “el candidato Morales dijo no me den dinero porque no lo podemos manejar”.

#AHORA Presidente @jimmymoralesgt sobre cancelación de FCN. Dijo que la legislación no le permite militar en el partido y que el comité debería aclarar el tema | Vía @AdrianSoto_EU pic.twitter.com/C7cn5lcGMK — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) November 6, 2019

“Efectivamente el partido no recibió dinero, Jimmy Morales no recibió dinero y todas las acusaciones que sigue haciendo Iván Velásquez desde el extranjero muestran que todo esto fue con un móvil político un tema espurio”, añadió Morales.

A su criterio, el caso presentado en 2017 por posible financiamiento electoral ilícito y no reportado fue preparado en cuestión de días, después de que él anunció que acudiría ante la Organización de las Naciones Unidas para presentar las preocupaciones del Estado de Guatemala con relación a la CICIG.

Agregó que ese caso fue montado en tres días, por las sospechas de que solicitaría a la ONU la remoción del comisionado Iván Velásquez. Sin embargo, aseguró que ese es un capítulo del pasado. — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) November 6, 2019

Además de ello, el gobernante opinó que la presentación de esa investigación de la CICIG y el Ministerio Público se dio para promover la imagen de la entonces fiscal general, Thelma Aldana, como candidata presidencial.

“No se necesita ser demasiado inteligente para ver estos temas, ahora si ustedes quieren seguir refriendo estas noticias háganlo, creo que deberían ser serios”, dijo a periodistas.

Las declaraciones de Morales se dieron en el Palacio Nacional de la Cultura, tras finalizar una reunión de carácter privado que sostuvo este miércoles en horas de la mañana.

Finalmente, resaltó que todo esto ha tenido un móvil político desde el inicio, que definitivamente lo que buscaba bajo todas las luces era retirarlo a él y poner a alguien más en el cargo.

Sin embargo, señaló que “gracias a Dios” ya se superó ese capítulo de la historia y actualmente está a 69 días de entregar la Presidencia después de un proceso electoral con luces y sombras, pero que se desarrolló “en paz”, aseguró el presidente.