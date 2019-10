“Aquí estamos y no nos vamos”, señalan organizaciones que colocaron cruces en la Plaza

Organizaciones sociales se pronunciaron sobre la instalación en la plaza de la Constitución del nuevo monumento, formado por cruces de madera, para recordar a las víctimas del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

El altar fue reinstalado hace algunos días luego que el Ministerio de Cultura ordenara su retiro. El titular de esa cartera, Elder Súchite, ha asegurado que ese espacio “no es un cementerio”.

En una conferencia de prensa ofrecida este jueves, integrantes de las agrupaciones señalaron que buscan mantener viva la memoria de las 41 niñas y adolescentes que murieron el 8 de marzo de 2017.

Esto como una forma de exigir justicia a las autoridades y para que no se repitan hechos como este.

“Volvimos a ponerlas (ahora hechas de madera) porque este Gobierno nos quitó las cruces de metal, ahora nos está amenazando con que van a quitar estas también”, dijo una de las integrantes de las organizaciones.

“Nosotras le decimos (al Gobierno) que aquí estamos, no nos vamos, siempre vamos a denunciar y vamos a mantener viva la memoria por la historia de las niñas y mujeres del país”, añadió.

Según ella, las políticas de Estado que genera este país han llevado a que haya violencia femicida, casos de desaparición y de violación hacia las mujeres.

“¿Qué exigimos las mujeres?, justicia”, gritaban en conjunto las mujeres presentes en la plaza y que defendieron que se mantenga el altar.

Otra de las participantes en la actividad dijo: “De aquí no nos vamos, no nos van a callar. Si nosotros nos vamos vendrán otras, se levantarán miles. Nosotras no estamos solas”.

Las mujeres declararon el lugar donde están las cruces como “un altar sagrado” y anunciaron que el 20 de octubre se realizará una ceremonia maya en ese punto.

Volverán a retirarlas

En declaraciones brindadas ayer, el ministro de Cultura calificó como un reto la instalación de las cruces de madera e indicó que procederá a retirarlas.

"Prácticamente están retándonos. No es correcto", señaló, asegurando que la plaza representa parte del área protegida del patrimonio y que no serán permitidos estos altares o pintas.

Reiteró que ese espacio no es un cementerio y que ya pasaron más de dos años desde que ocurrió la tragedia.