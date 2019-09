VIDEO. Trump muestra imágenes y revela la altura que tendrá el muro con México

Por medio de un video publicado este domingo en su cuenta de Twitter, el presidente estadounidense, Donald Trump, se refirió nuevamente al tema del muro fronterizo con México.

El mandatario aseguró que la valla en la frontera sur de Estados Unidos se está construyendo de manera "expedita", y prometió que para finales del próximo año ya se habrán levantado más de 800 kilómetros de la estructura.

"Los medios no les dirán esto, pero estamos construyendo el muro y lo estamos haciendo de forma expedita", dijo Trump en la grabación de poco menos de un minuto de duración.

"Estamos tomando dinero todos lados porque, como saben, los demócratas no quieren que construyamos el muro (…) pero nuestras fuerzas militares han dado un paso al frente y han hecho un trabajo fantástico", añadió el mandatario.

Trump también reveló que el nuevo muro tendrá 30 pies (9 metros) de altura, para facilitar así la labor de la Patrulla Fronteriza, e incluso mostró imágenes de la obra.

WE ARE BUILDING THE WALL… pic.twitter.com/OQQaag2ZUW

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 8, 2019