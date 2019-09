“It: capítulo dos” lidera la taquilla en Estados Unidos

Demostrando nuevamente el atractivo de un buen susto, la película de terror "It: capítulo dos", inspirada en un libro de Stephen King, recaudó 91 millones de dólares este fin de semana.

La cinta pasó así a liderar la taquilla norteamericana, informó este domingo el grupo especializado Exhibitor Relations.

Lo obtenido por la venta de entradas en tres días quedó por debajo de lo logrado por la primera parte de la saga, cuyo impresionante estreno en 2017 acumuló 123 millones de dólares.

No obstante, ambas cintas ya se clasifican como los dos mejores estrenos de terror de la historia, según Variety.

"It: capítulo dos" es protagonizada por Jessica Chastain, James McAvoy, Isaiah Mustafa y Bill Hader como las versiones adultas de los niños que lucharon contra el aterrador payaso "Pennywise" en el pasado y ahora deben hacerlo nuevamente.

He’s waited 27 years. Watch the new trailer now. 🎈🎈 #ITMovie pic.twitter.com/gNbTV4Gqui

Ningún otro estreno llegó al top 10, y tampoco se presentaron grandes cambios en el ránking desde el fin de semana pasado.

Deslizándose un lugar hasta la segunda posición (y muy por detrás) se colocó el thriller político de Lionsgate, "Angel Has Fallen", que obtuvo 6 millones de dólares.

Este filme tiene como protagonista a Gerard Butler en el papel de un agente del Servicio Secreto, acusado injustamente de intentar matar al presidente de Estados Unidos, que a su vez es interpretado por Morgan Freeman.

The hero becomes the fugitive. Watch the new trailer for #AngelHasFallen now – In theaters August 23. pic.twitter.com/H0POXqAc5Y

— Angel Has Fallen (@angelhasfallen) July 25, 2019