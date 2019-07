Corte Suprema de EE. UU. autoriza a Trump a gastar fondos militares en muro fronterizo

La Corte Suprema de Estados Unidos falló este viernes a favor del presidente Donald Trump, autorizándole a seguir sus planes de utilizar miles de millones de dólares de los fondos del Pentágono para financiar la construcción de tramos de muro en la frontera con México.

Wow! Big VICTORY on the Wall. The United States Supreme Court overturns lower court injunction, allows Southern Border Wall to proceed. Big WIN for Border Security and the Rule of Law!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019