Estados Unidos evacúa sus costas a la espera del huracán Dorian

El poderoso huracán Dorian continuaba planeando este martes sobre Bahamas, donde provocó feroces vientos y marejadas que dejaron al menos cinco muertos, y se dirigía a la costa este de Estados Unidos.

El ciclón se debilitó levemente durante la noche, y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) lo rebajó a categoría 3.

No obstante, Dorian mantenía su peligrosidad con vientos de unos 195 kilómetros por hora.

Parecía haberse estacionado en la isla de Gran Bahama, donde se espera que pase aún buena parte del martes, con sus lluvias torrenciales.

Se espera que se acerque a la costa este de Florida entre la noche del martes y la mañana del miércoles, antes de seguir rumbo a Georgia y Carolina del Sur, indicaron los servicios meteorológicos.

Tras días de incertidumbre sobre la trayectoria del huracán, los tres estados ordenaron la evacuación de cientos de miles de habitantes.

En Florida, que cada año está en primera línea ante las tormentas durante la temporada de huracanes, los efectos de Dorian ya se sentían: fuertes lluvias, posibles tornados y ráfagas de 98 kilómetros por hora, dijo el NHC.

En tanto, el primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, confirmó en rueda de prensa la muerte de cinco personas en las islas Ábaco, y describió al huracán como una "tragedia histórica" para el archipiélago.

2/2 Dorian is still battering Grand Bahama Island and will continue for many more hours. We know that there are a number of people in serious distress. We pray for their safety and will provide relief and assistance as soon as possible.

— Dr Hubert Minnis (@minnis_dr) September 3, 2019