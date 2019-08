Sismo de 6.3 grados sacude la costa noreste de Estados Unidos

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) informó que un temblor de 6.3 grados sacudió la mañana de este jueves la costa de Oregón, en el noroeste de Estados Unidos.

Por medio de un mensaje publicado en Twitter, el USGS indicó que el epicentro del sismo se localizó 284 kilómetros al oeste-noroeste de la ciudad de Bandon, en el estado de Oregón, a una profundidad de 5.4 kilómetros.

Prelim M6.3 Earthquake off the coast of Oregon Aug-29 15:07 UTC, updates https://t.co/F0O7T9lbWj

— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) August 29, 2019