Impactante video satelital muestra el ojo del huracán Dorian cerca de Bahamas

El poderoso huracán Dorian se fortaleció este domingo hasta llegar a categoría 5, acarreando "condiciones catastróficas" que lo convierten en la tormenta más potente jamás registrada en el noroeste de Bahamas.

"Condiciones catastróficas de huracán están ocurriendo en las Islas Ábacos y se extenderán por la isla de Gran Bahama más tarde hoy y esta noche", señaló el Centro Nacional de Huracanes (NHC) en un boletín.

Here are the latest Key Messages on Hurricane #Dorian. Storm surge and hurricane watches have been issued for portions of the Florida east coast. The latest full advisory is available at https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/d6VjAX38lA — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 1, 2019

Ken Graham, director del NHC, aseguró que el huracán es "muy poderoso, muy peligroso", y que representa una amenaza para este archipiélago turístico del Caribe.

Esta es "una situación extremadamente peligrosa para las Bahamas", advirtió.

Según el NHC, con vientos sostenidos de 285 kilómetros por hora, Dorian es "el huracán más fuerte" en pasar por el noroeste de Bahamas desde los registros modernos.

"Son vientos huracanados importantes", que pueden provocar "olas de 3 a 6 metros de altura en algunas áreas", así como "lluvias torrenciales de 38 a 50 centímetros, y aisladas de 76 centímetros", dijo Graham.

El director precisó, además, que Dorian estará sobre las Bahamas durante unas 30 horas.

En redes sociales, expertos compartían impactantes videos del ojo del huracán cerca de Bahamas.

Ojo del huracán Dorian moviéndose muy cerca de Bahamas en las primeras horas de este domingo con categoría 5.

📽️ @NOAASatellites pic.twitter.com/6olN6jn1S6 — Jean Suriel (@JeanSuriel) September 1, 2019

El huracán Dorian ha generado ráfagas aisladas de vientos de 322 km/h, mientras las ráfagas sostenidas en un minuto son de 285 km/h. Esto lo convierte en uno de los huracanes más potentes en pasar sobre Bahamas. Imagen en acercamiento del satélite GOES East.

📽️ @NOAASatellites pic.twitter.com/RWPF9932Mm — Jean Suriel (@JeanSuriel) September 1, 2019

Muy difícil de predecir

En Gran Bahama, miles de personas evacuaron de las zonas donde se espera impacte Dorian.

"La gente se ha estado preparando desde el miércoles", dijo el sábado Yasmin Rigby, residente de Freeport, principal ciudad de la isla.

"Por ahora, todo está tranquilo afuera, muchas personas ya están en refugios (…) Algunos hacen compras de última hora", contó.

Poderoso huracán Dorian, con vientos de 285 km/h y categoría 5, incidiendo sobre Bahamas con ráfagas de extremas, lluvias torrenciales y marejadas intensas.

📽️ @WPBF25News pic.twitter.com/2Mrh9XK6cV — Jean Suriel (@JeanSuriel) September 1, 2019

El primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, aumentó sus advertencias a la población.

"Pido a todos los residentes de las Bahamas en el paso del huracán Dorian que evacuen y se refugien", tuiteó.

Today I attended a briefing in Abaco for residents and checked in on the island’s readiness for #HurricaneDorian2019. This is an extremely dangerous Category 4 hurricane. I am urging residents of vulnerable areas, particularly in Abaco and Grand Bahama, to get out of harm’s way. pic.twitter.com/8C080G04jt — Dr Hubert Minnis (@minnis_dr) September 1, 2019

Se espera que el huracán se acerque a la costa este de Florida el lunes por la noche y el martes, pero es difícil predecir con qué intensidad golpeará a ese estado tras su cambio de trayectoria.

"Se está moviendo y es muy difícil de predecir", había dicho el presidente Donald Trump el sábado, señalando que Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte podrían estar en primera línea.

El mandatario, que canceló su viaje a Polonia este fin de semana, siguió el sábado la evolución de la situación desde Virginia, a orillas del Potomac, antes de unirse a Camp David.

"Es uno de los más grandes y fuertes (y realmente amplios) que hemos visto en décadas. ¡Cuídense!", escribió en un tuit.

In addition to Florida – South Carolina, North Carolina, Georgia, and Alabama, will most likely be hit (much) harder than anticipated. Looking like one of the largest hurricanes ever. Already category 5. BE CAREFUL! GOD BLESS EVERYONE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2019

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, declaró emergencia en el estado.

"La fuerza y la imprevisibilidad de la tormenta nos obliga a estar preparados ante todos los escenarios", señaló.

We encourage all South Carolinians who may be impacted by Hurricane Dorian to be vigilant and prepare now – there is no reason for delay. https://t.co/3mhQapPWlM (2/2) — Gov. Henry McMaster (@henrymcmaster) August 31, 2019

Con la ruta de la tormenta aún incierta, los residentes costeros de Florida no tienen órdenes de evacuación pero se abastecen de alimentos, agua y otros suministros, preparándose para huir de sus hogares.

Florida, una península en el sureste de Estados Unidos, está en la primera línea de la temporada de huracanes cada año.

*Con información de AFP