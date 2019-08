Trump niega haber sugerido “bombardear huracanes”

El presidente Donald Trump negó este lunes haber sugerido lanzar bombas nucleares a los huracanes para evitar que tocaran tierra en Estados Unidos, calificando incluso de "ridículo" el reporte publicado por el portal de noticias Axios.

Según el artículo, el mandatario preguntó durante una reunión si era posible interrumpir la formación de los huracanes en la costa de África arrojando una bomba atómica en el ojo de la tormenta.

El informe, que citó una fuente anónima, dijo que los asistentes abandonaron confundidos la sesión informativa.

Trump criticó el artículo, incluyéndolo dentro del grupo de las "noticias falsas" que siempre cuestiona.

"La historia de Axios de que el presidente Trump quería hacer explotar grandes huracanes con armas nucleares antes de llegar a la costa es ridícula", tuiteó el presidente. "Nunca dije esto. ¡Solo más NOTICIAS FALSAS!".

The story by Axios that President Trump wanted to blow up large hurricanes with nuclear weapons prior to reaching shore is ridiculous. I never said this. Just more FAKE NEWS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2019