Florida se prepara para recibir el impacto del poderoso huracán Dorian

Tras impactar con vientos de casi 300 kilómetros por hora en las islas Ábaco de las Bahamas, el huracán Dorian bajó a categoría 4 este martes en su lento desplazamiento hacia el este de Florida.

Ante la seria amenaza que representa, los residentes seguían la noticia con ansiedad y la esperanza de que la poderosa tormenta vire hacia el norte y no toque tierra.

Here are the 5 PM EDT Key Messages for #Dorian. Storm Surge and Hurricane Watches and Warnings Have Been Extended Northward. See https://t.co/sYVOB2YIY8 for more details. pic.twitter.com/Sp3ZoRHhYy

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 2, 2019