Tormenta tropical Dorian, cerca de convertirse en huracán

La tormenta tropical Dorian se intensificó este lunes, mientras avanza hacia las Islas de Barlovento, en el Caribe, en una ruta que la llevará cerca de Puerto Rico y República Dominicana tal vez ya convertida en un huracán.

Meteorólogos informaron que la tormenta se desplaza en dirección a Florida, en el sureste de Estados Unidos, pero es pronto para saber cómo afectará esta región.

Según los expertos, Dorian puede disiparse durante su paso por los terrenos montañosos de la isla La Española, que reúne a República Dominicana y Haití.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que Dorian tiene vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora.

El NHC calcula que Dorian pasará cerca de las Islas de Barlovento (parte de las Antillas menores) en la tarde o noche del lunes, y se desplazará por el mar Caribe el martes.

"Se espera que pase cerca o al sur de Puerto Rico el miércoles y alcance el este de la isla Española el miércoles por la noche", añadió el NHC.

Tropical Storm #Dorian continues to move toward the Windward Islands. Here are the 11 am AST Aug 26th Key Messages. For more information visit https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/SdxmKx3nNM

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 26, 2019