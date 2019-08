Trump renueva sus ataques contra el presidente de la Fed

El mandatario Donald Trump renovó este miércoles sus ataques contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), a quien culpó de impedir que la economía de Estados Unidos crezca mucho más rápido.

"El único problema que tenemos es Jay Powell y la Fed. Es como un golfista que no puede embocar, que no tiene el golpe", dijo Trump en Twitter.

Trump ha venido criticando a Powel una y otra vez por aumentar las tasas de interés demasiado rápido en 2018.

El presidente le ha pedido a la Fed que revierta esas medidas, recortando las tasas en un punto completo para impulsar así la economía y debilitar al dólar estadounidense.

"Gran crecimiento de EEUU si hace lo correcto, GRAN RECORTE, ¡pero no cuenten con él! Hasta ahora se ha equivocado y solo nos decepcionó", tuiteó.

"Ayer, 'el dólar más alto en la historia de Estados Unidos'. Sin inflación. Despierta, Reserva Federal. ¡Tal potencial de crecimiento, casi como nunca antes!", agregó.

…..We are competing with many countries that have a far lower interest rate, and we should be lower than them. Yesterday, “highest Dollar in U.S.History.” No inflation. Wake up Federal Reserve. Such growth potential, almost like never before!

