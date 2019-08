Presidente Morales sobre CICIG: “Ellos incumplieron con su parte”

El presidente Jimmy Morales se refirió a la razón por la cual no solicitó a Naciones Unidas prorrogar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que concluye el 3 de septiembre.

Ante preguntas de periodistas acerca de por qué si antes de su gestión y al inicio de esta afirmaba respaldar la labor del órgano internacional, posteriormente decidió cesar sus funciones.

“Yo dije que yo apoyaba a la CICIG y le renové el mandato sin que siquiera se hubiera vencido el plazo. Ahora bien, que ellos incumplieron con su parte, eso ya es diferente”, respondió el mandatario y evitó ampliar sus declaraciones.

En diferentes ocasiones Morales ha señalado que la comisión y su titular, Iván Velásquez, incurrieron en acciones contra la presunción de inocencia y el debido proceso, y que cuando buscó solucionar estas situaciones no recibió respuesta de parte de Naciones Unidas.

Nombramiento de Subcontralor

Morales también se pronunció acerca del reciente nombramiento de José Ramírez Crespin como subcontralor del Gasto Público.

Esta persona laboró como asesor de la campaña del presidente en 2015 y fue parte de su equipo de transición cuando asumió el cargo, por lo que su designación en la Contraloría ha sido cuestionada.

“Para empezar, él es un profesional. Si bien es cierto pudo haber trabajado conmigo o pudo no haber trabajado conmigo, ¿cuál es el pecado de trabajar con Jimmy Morales?”, dijo.

Acerca de si podría beneficiarle en algún sentido ese nombramiento, sobre todo en la compra de los aviones Pampa III, pidió seriedad.

“Si él no fuera un profesional de las ciencias económicas, si tuviese un proceso legal, (no debiera asumir), pero no tiene nada de eso”, expresó.

“Seamos serios, nosotros permitimos que todo el mundo pueda ser sometido a los escrutinios”, puntualizó.