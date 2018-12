VIDEO. Iván Velásquez intentará volver a Guatemala en enero

El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, concedió una entrevista al medio El País, desde El Salvador, en donde aseguró que intentará volver a Guatemala.

Sobre la decisión del presidente Jimmy Morales de prohibir el ingreso de Velásquez al país, el comisionado señaló que sabía que algo así podía pasar.

“Sabía que podía pasar, pero no me esperaba que no me dejaran regresar. Me llevé muda para una semana”, bromeó.