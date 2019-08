EE. UU. asegura que contactos en Venezuela apunta a “salida” de Maduro

Washington intentó barrer con la idea de un diálogo entre Estados Unidos y Venezuela, asegurando que los contactos "a muy alto nivel" con el gobierno de Nicolás Maduro, evocados por Donald Trump, apuntan únicamente a la "salida" del mandatario venezolano.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, aseguró que los acercamientos, "a espaldas" de Maduro, fueron para discutir su salida del poder y la realización de nuevas elecciones.

Maduro, que rompió relaciones con Washington el pasado 23 de enero, luego de que Trump desconociera la legitimidad de su mandato, confirmó el martes contactos de miembros de su gobierno con altos funcionarios estadounidenses.

El líder socialista aseguró que estos se han dado bajo su "autorización expresa", y explicó que estos buscan "regular" el "conflicto" entre ambos países.

No obstante, Bolton replicó que "los únicos asuntos" tratados en los contactos tienen que ver con la partida de Maduro y la convocatoria a nuevos comicios.

"Como el presidente Trump ha declarado en repetidas ocasiones, para poner fin al robo de los recursos del pueblo venezolano y la continua represión, Maduro debe irse", tuiteó Bolton.

"Los únicos asuntos discutidos por aquellos que están acercándose a espaldas de Maduro son su salida y elecciones libres y justas", agregó.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) August 21, 2019