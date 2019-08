Trump cancela viaje a Dinamarca por rechazo a venta de Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló este miércoles la visita que tenía previsto realizar a Dinamarca en los próximos días, debido a la falta de interés del país europeo en vender Groenlandia.

Citado por la AFP, un portavoz de la Casa Blanca confirmó que la visita fue simplemente "anulada", tras la publicación de varios tuits del mandatario.

"Dinamarca es un país muy especial, pero con base en los comentarios de la primera ministra, Mette Frederiksen, sobre que no tendría ningún interés en discutir la compra de Groenlandia, postergaré para otro momento nuestra reunión prevista para dentro de dos semanas", tuiteó Trump.

"La primera ministra ahorró una gran cantidad de gastos y esfuerzos tanto a Estados Unidos como a Dinamarca al ser tan directa. Se lo agradezco y espero que la reprogramemos en algún momento en el futuro", añadió.

….The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometime in the future!

Por su lado, la casa real danesa, que había cursado la invitación a Trump, expresó su "sorpresa" en un mensaje difundido por la televisión pública.

Políticos daneses también manifestaron su estupefacción por la decisión del presidente estadounidense.

"La realidad trasciende la ficción", este "hombre es imprevisible", declaró en un tuit Martin Østergaard, dirigente de la izquierda radical que forma parte de la mayoría parlamentaria.

"Sin ninguna razón, Trump considera que una parte (autónoma) de nuestro país está en venta. Luego anula de manera insultante una visita que todos estaban preparando. ¿Hay parte de Estados Unidos en venta? ¿Alaska?", reaccionó por su parte el dirigente conservador, Rasmus Jarlov.

"Por favor, muestre más respeto", agregó el dirigente danés.

As a Dane (and a conservative) it is very hard to believe. For no reason Trump assumes that (an autonomous) part of our country is for sale. Then insultingly cancels visit that everybody was preparing for.

Are parts of the US for sale? Alaska?

Please show more respect.

🇩🇰🇬🇱🇺🇸

— Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) August 21, 2019