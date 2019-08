Giammattei buscará evitar confrontación con Trump por migración

El presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, aseguró que no buscará la confrontación para alcanzar soluciones a la migración irregular con su par de Estados Unidos, Donald Trump, y espera que la relación con Washington esté basada en el respeto y la reciprocidad.

"Yo voy a ser respetuoso (con Trump) porque (…) las relaciones diplomáticas se basan en reciprocidad", dijo Giammattei en entrevista con la AFP, al aclarar que hará "planteamientos concretos" en el tema migratorio con el gobierno de Estados Unidos sin llegar a confrontarse.

"Si me tratan bien, trato bien, si me tratan mal, trato mal, pero no es ese el punto, aquí es no llegar a la confrontación", señaló.