Nuevo tiroteo desata el pánico en un supermercado de Luisiana

Agentes de policía y paramédicos acudieron a un supermercado de la cadena Walmart, en Baton Rouge, Luisiana, tras el reporte de un tiroteo en el lugar.

De acuerdo con el periódico local The Advocate, una persona resultó herida en el incidente, que habría ocurrido a raíz de un altercado entre dos clientes.

#BREAKING Deputies have been called to a shooting at a WalMart in Baton Rouge, @WAFB reports that law enforcement sources tell the station this is "not an active shooter situation" pic.twitter.com/9wUA1RkgMv

El mencionado diario señala que la víctima, quien no habría estado involucrada en la disputa, fue trasladada al Centro Médico General de Baton Rouge para ser tratado, aunque no se dieron a conocer mayores detalles sobre su estado de salud.

El Sheriff Sid Gautreaux, citado por The Advocate, aclaró que nunca hubo un tirador activo en el lugar.

Explicó que uno de los hombres envueltos en el altercado fue detenido por las autoridades, mientras que el otro se dio a la fuga.

"Este no fue un tiroteo activo. Gracias a Dios esto no fue nada similar a lo que ocurrió en El Paso (Texas)", dijo Gautreaux.

Un gran dispositivo policial, incluyendo un helicóptero, fue desplegado por la oficina del Sheriff de East Baton Rouge en las afueras de la tienda.

Possibly the shooting suspect at Baton Rouge Walmart. Driving past Walmart on Burbank where police had a man on ground. Have no clue if person is suspect, but guns were drawn. Will update if possible pic.twitter.com/aW4fGDNX2B

— Hoss Communications (@MikeHossComm) August 6, 2019