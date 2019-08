Aumenta la cifra de muertos por el tiroteo en El Paso, Texas

La cifra de muertos por el tiroteo perpetrado el sábado en la ciudad de El Paso, Texas, en el sur de Estados Unidos, aumentó este lunes a 22 después, tras el fallecimiento de otras dos personas que estaban hospitalizadas.

Una de las víctimas "falleció esta mañana temprano en el hospital", mientras que la segunda murió justo después de las 10:00 (hora local), dijo el departamento de policía de la ciudad de El Paso en Twitter.

A eso de las 10:00 otra victima fallecio. El total ahora es 22. https://t.co/qOYnac06xi — FBI El Paso (@FBIElPaso) August 5, 2019

La matanza perpetrada el sábado en un supermercado de la cadena Walmart, en El Paso, provocó la muerte de otras 20 personas, y dejó varias más heridas.

De los 22 fallecidos, ocho son de origen mexicano, según el reporte de autoridades de ese país.

El ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, por medio de un tuit, reveló que el nombre de una de las personas que murieron este lunes es Juan De Dios Velázquez Chairez, quien era originario de Zacatecas.

"Nuestras condolencias a su familia y amigos. Ocho connacionales han muerto como resultado del acto terrorista del sábado", tuiteó el canciller.

Me informan que desgraciadamente falleció Juan de Dios Velázquez Chairez,originario de Zacatecas. Nuestras condolencias a su familia y amigos. 8 connacionales han muerto como resultado del acto terorrista del sábado. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 5, 2019

Según detalló Ebrard, las otras víctimas de origen mexicano son: Sara Esther Regalado, Adolfo Cerros Hernández, Jorge Calvillo García, Elsa Mendoza de la Mora, Gloria Irma Márquez Juárez, María Eugenia Legarreta Rothe e Iván Filiberto Manzano.

Webs que "incitan al odio"

Tras el ataque en Texas y los otros dos ocurridos en Ohio, y en Chicago, respectivamente, los esfuerzos para suspender el sitio web 8chan, donde el atacante de El Paso publicó un "manifiesto" antes de perpetrar la matanza, subrayan las dificultades legales y éticas para controlar los discursos de odio en las redes sociales que fomentan la violencia.

La empresa de seguridad e infraestructura digital, Cloudflare, dijo el domingo que no seguirá prestando sus servicios a 8chan, por lo que será más difícil que el tablero de mensajes se mantenga en línea.

Pero unas horas más tarde, un administrador de 8chan anunció que el servicio se trasladaría a BitMitigate, que se define como un proveedor de seguridad "no discriminatorio que opera en máxima coherencia con la libertad de expresión".

El foro es el último en poner sobre la mesa la cuestión del control en Internet sin reprimir los derechos digitales o la libertad de expresión.

pixabay.com

Mark Potok, investigador del Centre for Analysis of the Radical Right, consideró totalmente apropiado que las compañías privadas dejen de prestar servicios a sitios web como 8chan.

"Es un sumidero de gente incitándose a toda forma de violencia, no solo violencia contra la gente de color sino también contra mujeres y más", dijo Potok, citado por la AFP.

"La aplicación de la ley debería permitir controlar 8chan y lugares parecidos sin violar los derechos de las personas", explicó.

El acceso al foro 8chan, que se autodefine como un sitio dedicado a "los tramos más oscuros de Internet", permanecía bloqueado el lunes por la mañana, pero sus administradores anunciaron en Twitter que buscarían una solución en las próximas 24-48 horas.

*Con información de AFP