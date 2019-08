Trump: “Los que cometan crímenes de odio y asesinatos masivos enfrentarán la pena capital”

El presidente Donald Trump pronunció la mañana de este lunes un mensaje dirigido a la nación, tras los tiroteos que el fin de semana dejaron 29 muertos y pusieron de luto a Estados Unidos.

Tras recibir una ola de críticas por alimentar las tensiones en el país con su retórica incendiaria, el mandatario optó por un discurso conciliador, en el que condenó la violencia en todas sus formas y urgió a ambos partidos a encontrar soluciones para prevenir estos ataques.

Desde la Casa Blanca, el mandatario también fue contundente al decir que ha instruido al Departamento de Estado a asegurar que aquellos que cometan crímenes de odio y asesinatos en masa sean castigados con la pena de muerte.

Today, I am also directing the Department of Justice to propose legislation ensuring that those who commit hate crimes and mass murders face the DEATH PENALTY – and that this capital punishment be delivered quickly, decisively, and without years of needless delay. pic.twitter.com/BDXdpelK7F

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019