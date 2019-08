Tres tiroteos en menos de 24 horas dejan 29 muertos en en EE. UU.

Tres tiroteos pusieron de luto a Estados Unidos este fin de semana. El país norteamericano vivió una de sus peores jornadas luego de que se registraran tres incidentes armados en diferentes ciudades, los cuales dejaron al menos 29 muertos y más de 50 heridos.

El primer tiroteo, registrado el sábado en un centro comercial de El Paso, Texas, dejó 20 muertos y 26 heridos, algunos de ellos en estado crítico.

Autoridades de la ciudad sureña detuvieron a un hombre de 21 años como el presunto responsable del ataque.

Según Greg Allen, jefe de la policía de El Paso, en la frontera con México, el incidente se investiga como "un posible crimen de odio", pues un manifiesto atribuido al sospechoso denuncia una "invasión hispana de Texas".

El precandidato demócrata y excongresista, Beto O'Rourke, nacido en El Paso, acusó al presidente Donald Trump de incitar al odio cambiando "el carácter" del país y "llevándolo a la violencia".

President Trump's racism does not just offend our sensibilities; it fundamentally changes the character of this country. And it leads to violence. pic.twitter.com/SbuxGneFnh

Trump se pronunció en Twitter calificando el tiroteo como "un acto de cobardía" y reiterando que "no hay razones o excusas que justifiquen matar a personas inocentes".

Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2019