PDH responde a señalamientos del ministro de Gobernación

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, expresó su postura acerca de los comentarios hechos por el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, en su contra por haber accionado legalmente en contra del acuerdo migratorio firmado entre Guatemala y Estados Unidos.

En conferencia de prensa, el titular de la cartera del Interior señaló a Rodas como “un procurador que debería de estar velando por los derechos humanos de los guatemaltecos”.

Degenhart aseguró que el Gobierno guatemalteco suscribió el convenio con la nación norteamericana, velando por los intereses del país y rechazó que se trate de convertir a Guatemala en un tercer destino seguro.

Jovel y Degenhart niegan presiones para firmar acuerdo migratorio con EE. UU. Los ministros de Relaciones Exteriores y Gobernación explicaron en conferencia de prensa detalles de la negociación del convenio y por qué Degenhart fue quien lo suscribió.

Además, señaló que con este tratado se logró evitar consecuencias “nefastas” para el país, que tendrían repercusiones principalmente económicas.

Por lo cual criticó a las personas que accionaron ante la CC para detener las negociaciones, entre ellas el procurador.

Según Degenhart, Rodas debería velar por los derechos de los guatemaltecos que probablemente se hubieran quedado sin sus puestos de trabajo y recibiendo menos dinero de parte de sus familiares que les envían las remesas.

Al igual que por todos aquellos connacionales que teóricamente ya no hubieran podido ir por una eventual prohibición de viaje a Estados Unidos.

2 – Recurso de debida ejecución de amparo solicitando la destitución de @mingobguate Enrique Degenhart por no respetar fallo de @CC_Guatemala y se certifique lo conducente al @MPguatemala

3 – Amparo para que se garantice el derecho de manifestación de la población. pic.twitter.com/pdHjdGOZSk — PDH Guatemala (@PDHgt) July 29, 2019

Rodas responde

El titular de la PDH aseguró que ha planteado los recursos en la CC por estar en el marco de sus funciones como procurador.

Y respondió así a las críticas de Degenhart: “Yo lo acuso de no dar seguridad a los guatemaltecos, de pasar 280 días sin ser capaz de capturar a su ex viceministro prófugo, Kamilo Rivera. Eso sería materia de su competencia y no estar firmando convenios que le competería a la canciller o el presidente de la república”.

Agregó que el funcionario quiere responsabilizarlo por las decisiones erráticas del mandatario Jimmy Morales, que en su opinión, ha sido incapaz de tener una economía activa en Guatemala, por lo que el Gobierno busca lavarse las manos.

El magistrado de conciencia aseguró que respeta el punto de vista del ministro, pero lo invitó a conocer “un poco” la Constitución Política, a que se asesore mejor, que sepa sus competencias y que recuerde las propias y las cumpla.