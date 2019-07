Degenhart firma acuerdo con el gobierno de Donald Trump

Guatemala y Estados Unidos firmaron un acuerdo relacionado con las solicitudes de migrantes que buscan asilo en el referido país del norte del continente. Dicha acción fue realizada por el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart.

Así lo informó este viernes 26 de julio la Casa Blanca por medio de su cuenta oficial de Twitter.

El mensaje que se publicó en la referida red social señala que:

.@realDonaldTrump: The United States and Guatemala have reached an agreement on asylum. The agreement was just signed in the Oval Office.

— The White House (@WhiteHouse) July 26, 2019