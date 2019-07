Trump considera prohibir ingreso de guatemaltecos para reducir migración irregular, según medio internacional

De acuerdo con una nota publicada por la Radio Nacional Pública (National Public Radio), la administración del presidente Donald Trump analiza imponer una prohibición de viaje para los guatemaltecos.

Esto a menos de que Centroamérica tome las medidas necesarias para reducir el flujo de migración irregular hacia la nación norteamericana.

Según el referido medio, la prohibición de viaje es la medida “más explosiva” de las tres opciones que Trump ha considerado imponer a la región centroamericana.

“Así sea una prohibición de viaje, acciones significativas, aranceles o más tarifas”, agregó.

NEW: #Trump admin. is considering a travel ban on Guatemalans after the country backed out of a proposed #asylum deal.

Potentially even more devastating, admin is also looking at fees on remittances, which made up ~12% of Guatemala's GDP in 2018.https://t.co/pXekBMiKLy

— Shannon Dooling (@sdooling) July 25, 2019