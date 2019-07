Congresista Torres cuestiona que Guatemala sea un país seguro para solicitantes de asilo

La congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, se pronunció tras la firma del acuerdo migratorio entre Guatemala y Estados Unidos, que convertiría al país centroamericano en un “tercer país seguro” para migrantes.

Por medio de su cuenta de la red social Twitter, la congresista cuestionó que esta nación tenga las condiciones adecuadas para recibir a las personas mientras esperan respuesta a requerimientos de asilo en EE. UU.

Torres acompañó su publicación con una nota de un medio internacional en el que se habla de la muerte de 41 niñas y adolescentes en el incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

El hecho ocurrió el 8 de marzo de 2017 y dejó a otras 15 menores con fuertes secuelas físicas y psicológicas.

Is Guatemala a safe country for asylum seekers? I wonder what these girls would say had they survived this horrible fire? https://t.co/Ks2kM22EXp

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) July 30, 2019