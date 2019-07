Trump publica otro polémico tuit contra congresistas demócratas 

El presidente Donald Trump reiteró este domingo sus ataques contra cuatro congresistas demócratas de origen extranjero, a las que calificó de "débiles e inestables".

Como lo hace habitualmente, el mandatario utilizó su cuenta de Twitter para lanzar el nuevo dardo a las legisladoras.

"No creo que las cuatro congresistas sean capaces de amar a nuestro país", tuiteó el mandatario, refiriéndose a Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley y Rashida Tlaib.

"Deberían presentar sus disculpas a Estados Unidos (e Israel) por las horribles (y odiosas) cosas que dijeron", añadió.

I don’t believe the four Congresswomen are capable of loving our Country. They should apologize to America (and Israel) for the horrible (hateful) things they have said. They are destroying the Democrat Party, but are weak & insecure people who can never destroy our great Nation!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 21, 2019