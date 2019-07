Astronautas regresan a Cabo Cañaveral en el 50 aniversario del Apolo 11

El 16 de julio de 1969, tres astronautas estadounidenses, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, despegaron de Cabo Cañaveral hacia la Luna a bordo del Apolo 11.

Su importante misión cambiaría la forma en la que la humanidad concibe su lugar en el Universo.

A launch to remember: Tune in tomorrow starting at 9:15am ET to hear from Apollo 11 astronaut Michael Collins as we count down to the exact moment when three humans lifted off from @NASAKennedy's Launch Pad 39A on a journey to walk on the Moon: https://t.co/mzKW5uV4hS #Apollo50th pic.twitter.com/FDa7zP5Jxd — NASA (@NASA) July 15, 2019

Hoy, 50 años después, dos de los tres tripulantes, Aldrin y Collins (Armstrong falleció en 2012), se reúnen en la misma plataforma de lanzamiento, en una ceremonia que a su vez marcará el arranque de una semana de festejos.

Los dos astronautas se encontrarán en la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy, para recordar aquel momento en el que despegaron, hace medio siglo.

LIVE NOW: Tune in to hear from #Apollo11 astronaut Michael Collins as we count down to the exact moment when three humans lifted off from @NASAKennedy's Launch Pad 39A on our #Apollo50th journey to walk on the Moon: https://t.co/oAs1n8DQoc — NASA (@NASA) July 16, 2019

El canal de YouTube de la cadena CBS incluso retransmitió el momento del lanzamiento en tiempo real, con anuncios publicitarios de la época y todo el registro del evento.

Revívelo aquí:

Su nave tardó cuatro días en llegar a la Luna, antes de que el módulo lunar, conocido como "Eagle", tocara suelo en la superficie del satélite, el 20 de julio de 1969.

Armstrong salió de la cápsula el 21 de julio de 1969, de noche en Estados Unidos, y de madrugada en Europa, y pisó por primera vez la Luna.

Collins permaneció en órbita lunar, en el módulo de comando Columbia, el único medio de transporte que tenían para regresar a la Tierra.

"Ellos sabían, yo sabía, que si ellos por alguna razón no podían despegar, yo no iba a poder hacer nada al respecto. El Columbia no tenía tren de aterrizaje, no podía bajar a rescatarlos", dijo Collins a reporteros.

Going to the Moon was hard—but the benefits were huge. The massive, 400,000-person effort that put astronauts on the Moon 50 years ago led to new innovations that spread into public life. Here are just a few of the Apollo technologies still in use today: https://t.co/1JbdRvCgrA pic.twitter.com/Az9giDPt8U — NASA Technology (@NASA_Technology) July 15, 2019

Futuro incierto

Estas celebraciones, sin embargo, revelan una realidad: ni Estados Unidos ni ningún otro país ha sido capaz de volver a la Luna desde 1972, el año de la última misión de Apolo.

Desde entonces, solo máquinas han pisado suelo lunar.

Let's get historic for this week's #MondayMotivation! The #Apollo50th anniversary is almost here. Get inspired by stories about the Moon & the people who explore it with the new NASA Explorers: Apollo podcast series. Download & listen at https://t.co/9347KBgVAf. pic.twitter.com/GxFnoD1ZdQ — NASA STEM Engagement (@NASASTEM) July 15, 2019

El presidente George Bush prometió hacerlo en 1989, así como su hijo, George W. Bush, en 2004, quien incluso aseguró que llegaría más allá: a Marte.

Pero ambos tuvieron que enfrentarse a un Congreso que no tenía interés en destinar enormes fortunas, y a una opinión pública que ha cambiado considerablemente desde la Guerra Fría.

El presidente Donald Trump volvió a lanzar la carrera por reconquistar la Luna y retomar la idea de explorar Marte, tras asumir el mando en 2017.

Pero el efecto inmediato de esta decisión ha creado cierta turbulencia en la agencia espacial NASA.

50 years ago today, #Apollo11 launched on a mission to the #Moon. 🌒 Turn your sound on and listen to sounds from that historic launch. #Apollo50th pic.twitter.com/4QEJ2szdZ0 — NASA Glenn Research (@NASAglenn) July 16, 2019

La última semana, el administrador de la NASA propuesto por Trump, Jim Bridenstine, despidió al jefe de exploración humana espacial, Bill Gerstenmaier.

Al parecer, la decisión respondió a desacuerdos sobre el ultimátum impuesto por Trump, que quiere volver a la Luna antes de 2024.

Cinco años parecen un tiempo insuficiente para desarrollar esta misión, puesto que ni el cohete, ni la cápsula para alunizar, ni los trajes espaciales están terminados.

*Con información de AFP