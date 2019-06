Pese a acuerdo, Trump vuelve a amenazar con aranceles a México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el lunes por la mañana que una nueva disposición del acuerdo sobre migración con México necesitará de la aprobación del legislativo de ese país, y advirtió que, en caso de no hacerse, impondrá los aranceles que ya había avisado.

Trump no dio más detalles sobre esta disposición, solo que se haría pública "en un futuro no muy lejano y que necesitará el voto del cuerpo legislativo de México".

"No anticipamos un problema con la votación, pero si por alguna razón no llega, los aranceles se restabalecerán", tuiteó Trump.

….We do not anticipate a problem with the vote but, if for any reason the approval is not forthcoming, Tariffs will be reinstated!

El poder legislativo mexicano se deposita en un congreso bicameral.

Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene mayoría absoluta en la Cámara de diputados, pero no la alcanza en el Senado.

Trump aludió por primera vez a esta disposición el domingo por la noche, en un tuit en el que defendió el acuerdo con México.

El presidente arremetió, además, contra The New York Times, y calificó de "fraude" su historia de primera página sobre el acuerdo bilateral.

"Nada más que un 'trabajo exitoso' mal informado sobre mí … ¡Periodismo enfermo!", escribió.

The Failing @nytimes story on Mexico and Illegal Immigration through our Southern Border has now been proven shockingly false and untrue, bad reporting, and the paper is embarrassed by it. The only problem is that they knew it was Fake News before it went out. Corrupt Media!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2019