AMLO abre la puerta a una reunión con Trump por aranceles

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló este martes que podría reunirse con su par estadounidense, Donald Trump, para discutir sobre el tema de los aranceles que Washington amenaza con imponer por no detener la inmigración ilegal hacia el norte.

"Si hace falta lo haríamos, pero primero que se lleve a cabo el encuentro de mañana", dijo AMLO, en referencia al encuentro entre el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y autoridades estadounidenses.

En su habitual conferencia de prensa matutina, AMLO se mostró optimista de los resultados que se puedan alcanzar en el encuentro del miércoles.

"Vamos a esperar la reunión de mañana (…). Falta todavía para el día 10 y soy optimista, creo que se va a llegar a un acuerdo", dijo, al señalar que en este momento privilegia el diálogo.

López Obrador también apuntó que acudir ante la Organización Mundial de Comercio para mostrar su inconformidad "es secundario".

El jueves de la semana pasada, Trump anunció que Estados Unidos aplicará a partir del 10 de junio tarifas del 5 % a todos los bienes provenientes de México, mismos que aumentarán hasta 25 % a partir del 1 de octubre.

Con estas medidas, el mandatario norteamericano busca forzar a México a frenar el creciente flujo de indocumentados que llegan por territorio estadounidense desde la frontera sur, en su mayoría provenientes de Centroamérica.

As a sign of good faith, Mexico should immediately stop the flow of people and drugs through their country and to our Southern Border. They can do it if they want!

A decir de AMLO las reuniones que han mantenido los enviados mexicanos que llegaron el viernes a Washington, "van muy bien".

Por su parte Trump, que realiza una visita oficial a Reino Unido, reprochó de nuevo que México no hace lo suficiente para detener la "invasión" de indocumentados, y advirtió que seguirá adelante con los aranceles.

Mexico is sending a big delegation to talk about the Border. Problem is, they’ve been “talking” for 25 years. We want action, not talk. They could solve the Border Crisis in one day if they so desired. Otherwise, our companies and jobs are coming back to the USA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2019