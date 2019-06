México logra acuerdo migratorio con Estados Unidos y aranceles se suspenden

López Obrador celebra que su país alcanzó un acuerdo migratorio de México con Estados Unidos.

El presidente Donald Trump dijo este viernes por la noche que ambos países alcanzaron un acuerdo sobre inmigración.

Trump también informó que los aranceles punitivos que amenazaba imponerle quedan "suspendidos indefinidamente".

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2019