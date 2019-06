EE. UU. y México, satisfechos con acuerdo sobre inmigración

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se dijeron satisfechos el sábado por el acuerdo entre ambos gobiernos sobre inmigración, y el alivio fue palpable en la frontera.

"México se esforzará mucho, y si lo hace, ¡este será un acuerdo muy exitoso tanto para Estados Unidos como para México!", tuiteó Trump el sábado, antes de agradecer a López Obrador.

….stem the tide of Migration through Mexico, and to our Southern Border. This is being done to greatly reduce, or eliminate, Illegal Immigration coming from Mexico and into the United States. Details of the agreement will be released shortly by the State Department. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2019