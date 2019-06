Trump dice que Rusia retiró personal de Venezuela; Moscú lo niega

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que Rusia había informado sobre el retiro de la mayor parte de su personal de territorio venezolano, afirmación que fue más tarde desmentida por el Kremlin.

"Rusia nos informó que han retirado a la mayoría de su gente de Venezuela", anunció Trump en Twitter.

Russia has informed us that they have removed most of their people from Venezuela.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019