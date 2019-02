Suma 64.6 mdd bolsa de ayuda humanitaria por crisis venezolana

Al menos cinco países informaron que ofrecerán ayuda humanitaria a Venezuela, pese a que el presidente en funciones, Nicolás Maduro, rechaza la entrada de víveres, por considerar que en el país no hay crisis.

Tan solo con los ofrecimientos de Canadá, Alemania y Estados Unidos, la bolsa de apoyos suma 64.6 millones de dólares, que serían utilizados una vez que se regularice la situación política del país latinoamericano.

Este domingo, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, adelantó que su país proporcionará 53 millones de dólares canadienses (39 millones de dólares estadounidenses, aproximadamente).

El anuncio lo hizo durante su discurso en la apertura de la reunión de emergencia del Grupo de Lima en Ottawa.

Mientras que el ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, informó que su gobierno puso a disposición de Venezuela cinco millones de euros (alrededor de 5.6 millones de dólares).

“Nuestra preocupación sigue siendo por la gente en Venezuela, la cual sufre una dramática situación de desabastecimiento. Alemania proporcionará recursos por 5 millones de euros para ayuda humanitaria, tan pronto el entorno político en Venezuela lo permita”, escribió en su cuenta de Twiiter.

La semana pasada, el asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, anunció que Estados Unidos tiene listos 20 millones de dólares para ayudar a Venezuela, además de disponer de cinco mil militares.

“Siguiendo la petición del presidente interino, Juan Guaidó, y en consulta con sus funcionarios, EU movilizará y transportará medicamentos de ayuda humanitaria, suministros quirúrgicos y suplementos nutricionales para el pueblo de Venezuela. Es hora de que Maduro se quite de en medio”, tuiteó Bolton.

Answering the call of President Guaido, the U.S. is mobilizing & transporting humanitarian aid for the people of #Venezuela. I applaud the hard work of USAID, the State Department and their partners in preparing critical supplies to move forward this weekend. https://t.co/JR9poraxWl

— John Bolton (@AmbJohnBolton) February 3, 2019