VIDEO. Justin Trudeau baila Bhangra en la India y se gana críticas

El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, realizó una atrevida danza en su último día en la India, cuya visita duró una semana. Sin embargo, su baile le valió varias críticas en redes sociales.

this is the worst thing i've watched in my life pic.twitter.com/a0MJ9hyIQi

— Ben McDonald (@Bmac0507) February 23, 2018