Trump promete “optimismo” en su discurso sobre el Estado de la Unión

“Optimismo” fue lo que prometió el presidente Donald Trump para su discurso sobre el Estado de la Unión que pronunciará este martes en horario de máxima audiencia en Estados Unidos.

No obstante, la gran duda que tienen muchos es si el mandatario resistirá la tentación de lanzar nuevos ataques a sus rivales demócratas, tras el pulso que mantuvo con ellos por las políticas migratorias.

El discurso anual ante el Congreso suele ser un acto ceremonioso, cargado de nobles aspiraciones y ovaciones interminables, pero el de este año será quizás más imprevisible, al igual que el presidente.

La Casa Blanca, no obstante, anunció un discurso “optimista”, “unificador” e incluso “visionario”.

La presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien estará sentada unos metros detrás de Trump durante su intervención de hoy, ha conseguido frustrar, hasta el momento, una de las promesas de campaña del presidente: la construcción del muro fronterizo con México para detener la inmigración ilegal.

El presidente se negó a aprobar el presupuesto de la administración, provocando su cierre parcial, mientras no lograra los fondos necesarios para su proyecto.

Pero la líder demócrata no cedió, y Trump accedió a acabar temporalmente con el “shutdown”, que dejó a unos 800 mil empleados federales sin sueldo.

Y no parece que la presidenta de la Cámara vaya a cambiar de opinión antes del 15 de febrero, el plazo que Trump dio al Congreso para financiar su muro y evitar así un nuevo conflicto presupuestario.

With government now re-opened, I have invited @realDonaldTrump to deliver the State of the Union address on Tuesday, February 5. #SOTU https://t.co/RHq3nWH9nm pic.twitter.com/MCy4A4IYdy

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 28, 2019