“¡Un muro es un muro!”: Trump no quiere usar otra palabra

Desde hace varias semanas, legisladores republicanos y también el presidente Donald Trump han aprovechando la circunstancia: hablan de “barrera” para referirse al muro fronterizo con México, con la esperanza de hacer más aceptable el plan a ojos de los demócratas y así evitar un nuevo cierre de gobierno.

Este jueves por la mañana, sin embargo, el mandatario estimó que eso no servía de nada.

“¡Llamémosle muro y dejémonos de juegos políticos!”, tuiteó Trump, como si se dirigiera a sus propios consejeros. “¡Un MURO es un MURO!”, añadió, enfatizando su mensaje con mayúsculas.

Lets just call them WALLS from now on and stop playing political games! A WALL is a WALL!

En una cascada de tuits, el mandatario también estimó que los legisladores republicanos estaban perdiendo el tiempo negociando:

Republicans on the Homeland Security Committee are wasting their time. Democrats, despite all of the evidence, proof and Caravans coming, are not going to give money to build the DESPERATELY needed WALL. I’ve got you covered. Wall is already being built, I don’t expect much help!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 31, 2019