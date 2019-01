Trump vuelve a atacar a Pelosi por el polémico muro fronterizo

El presidente Donald Trump volvió a arremeter este domingo contra la líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acusándola de comportarse “irracionalmente” y de radicalizarse, después de que esta rechazara una oferta del mandatario para financiar el muro fronterizo con México.

En un hostil mensaje publicado en Twitter, Trump llegó al extremo de pedirle a Pelosi, electa por California, que limpiara las calles de San Francisco, donde reside.

Donald Trump y Nancy Pelosi. Foto: AFP

“Nancy Pelosi se comportó de manera tan irracional y se movió tanto hacia la izquierda que ahora es oficialmente una demócrata radical. Está tan petrificada por los izquierdistas de su partido que perdió el control”, escribió el presidente.

“Y, por cierto, limpie las calles de San Francisco, ¡están asquerosas!”, agregó.

Nancy Pelosi has behaved so irrationally & has gone so far to the left that she has now officially become a Radical Democrat. She is so petrified of the “lefties” in her party that she has lost control…And by the way, clean up the streets in San Francisco, they are disgusting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2019

También por el cierre del gobierno

En un tuit anterior, el presidente, que celebraba el domingo sus primeros dos años en la Casa Blanca, culpó a Pelosi del cierre parcial del gobierno federal, que se acerca a un mes de duración, al rechazar la oferta que había puesto sobre la mesa el sábado.

Nancy Pelosi and some of the Democrats turned down my offer yesterday before I even got up to speak. They don’t see crime & drugs, they only see 2020 – which they are not going to win. Best economy! They should do the right thing for the Country & allow people to go back to work. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2019

Trump propuso el sábado extender el estatuto temporal de cerca de un millón de migrantes que corren el riesgo de ser deportados de Estados Unidos, a cambio de fondos del Congreso para erigir su muro fronterizo, su principal promesa de campaña.

Pelosi rechazó esta propuesta, al no considerarla una concesión presidencial para romper el punto muerto, sino una “compilación de varias iniciativas ya rechazadas en el pasado e inaceptables cada una de ellas”.

No, Amnesty is not a part of my offer. It is a 3 year extension of DACA. Amnesty will be used only on a much bigger deal, whether on immigration or something else. Likewise there will be no big push to remove the 11,000,000 plus people who are here illegally-but be careful Nancy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2019

El cierre, en inglés conocido como “shtudown”, afecta desde hace casi un mes a unos 800 mil funcionarios federales, algunos en licencia sin sueldo y otros, los que ocupan puestos esenciales, a trabajar sin cobrar.

Pelosi y los demócratas “deberían hacer lo que es bueno para el país y permitir que la gente vuelva al trabajo”, escribió Trump el domingo.

*Con información de AFP