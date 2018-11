EN IMÁGENES. El colorido desfile de Acción de Gracias recorre las calles de Nueva York

Bandas musicales, elaboradas carrozas y los infaltables globos gigantes marcaron la 92º edición del desfile por el Día de Acción de Gracias, que año con año llena de color las calles de Nueva York y da el banderazo de salida para la temporada navideña en Estados Unidos.

Happy Thanksgiving! Our longest running title float in #MacysParade history got a whole new look this year — what do you think? pic.twitter.com/GQpFC2hain — Macy's (@Macys) November 22, 2018

Here comes 🎅! He's dashing down 34th Street in the biggest float in the #MacysParade. Thanks for tuning in — we hope you have a wonderful Thanksgiving. #MacysBelieve pic.twitter.com/rLIPwpztj7 — Macy's (@Macys) November 22, 2018

El desfile, organizado por la tienda Macy's, es uno de los eventos más esperados por los neoyorquinos, y habitualmente cuenta con la participación de importantes figuras de la música y la televisión.

La edición de este año tuvo a Diana Ross como estrella y también presentó a artistas como John Legend, Martina McBride y el puertorriqueño Bad Bunny.

El cartel de actuaciones lo completaron Kane Brown y Ella Mai, Pentatonix, Rita Ora, Sugarland, Anika Noni Rose, Barenaked Ladies, Leona Lewis, Ally Brooke de Fifth Harmony, Bazzi, Ashley Tisdale, Kelly Clarkson, Donna Summer y Carly Pearce.

El desfile también contó con la participación de los “Muppets” de “Plaza Sésamo”.

We are thrilled to have our friend Julia join us at the Thanksgiving Day Parade this year! With the help of her friend Rosita and the comfort of her noise-canceling headphones, Julia is ready for a fun and festive day in NYC! #MacysParade #HappyThanksgiving2018 pic.twitter.com/uPR5L98urc — Sesame Street (@sesamestreet) November 22, 2018

El clima gélido y los vientos tempestuosos contrastaron el jueves con el ambiente festivo de miles de personas que asistieron a ver el desfile, en el que se cree pudo haber sido el Día de Acción de Gracias más frío de Nueva York.

Se reportaron temperaturas de -6 grados centígrados (21 grados Fahrenheit) al inicio, y estaban pronosticados vientos sostenidos de hasta 32 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 48 kilómetros por hora.

Pero los espectadores se resistieron a que las condiciones extremas del tiempo estropeara su asistencia al espectáculo.

Y su persistencia fue premiada con el desfilar de los globos de personajes como “Bob Esponja”, “Charlie Brown”, “el Grinch”, “Pikachu”, “los Trolls” y “Frosty”, entre otros.

These #MacysParade moments are getting us in the holiday spirit! pic.twitter.com/ZCHml7m58k — Macy's (@Macys) November 22, 2018

Who’s watching the #MacysParade live in NYC? Some lucky Macy’s Cardholders got tickets to our exclusive grandstands this year. (!!) Get in on perks like these—find out more about Star Rewards here: https://t.co/BfQKdH72Dm #MacysBelieve pic.twitter.com/lcAPXioNgT — Macy's (@Macys) November 22, 2018

This adorable Apatosaurus duo came straight from the nest to join the @SinclairOilCorp DINO balloon in this year's #MacysParade. pic.twitter.com/Ed9L2GDXio — Macy's (@Macys) November 22, 2018

And it wouldn't be a #MacysParade without these fan faves 😍 pic.twitter.com/PXL1OyeikW — Macy's (@Macys) November 21, 2018

También pudo verse, por primera vez, un globo de “Gokú”, de la famosa serie “Dragon Ball”. Este es el primer personaje de un manga japonés que aparece en el desfile de Macy's.

