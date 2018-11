EN VIVO. ¡Mira el desfile por el Día de Acción de Gracias en Nueva York!

Diana Ross será la estrella de la edición 2018 del famoso Desfile de Macy's por el Día de Gracias, el cual, como todos los años, recorre las calles de Nueva York con motivo de la festividad estadounidense.

Globos gigantes con las figuras de personajes como “Charlie Brown”, “Bob Esponja” y “Spider-Man”, entre otros, sorprenderán a chicos y grandes, en una de las celebraciones más frías que se recuerden.

Y es que, según los meteorólogos, este podría ser el Día de Acción de Gracias más frío de la historia, superando al de 1901 cuando los termómetros no superaron los -3,33 grados Celsius (26 grados Fahrenheit).

El Servicio Nacional de Meteorología prevé temperaturas de entre -3,9 y -6,7 grados Celsius (en la parte baja de los 20 grados Fahrenheit) con vientos de hasta 32,2 kilómetros por hora (20 millas por hora).

Ante la previsión de viento, las autoridades controlarán su intensidad para determinar si los 16 globos gigantes pueden volar con seguridad.

La policía dijo que está lista para ordenar que los globos de helio vuelen más bajo o sean retirados del recorrido, si los vientos alcanzan una velocidad sostenida de 37 kilómetros por hora (23 millas por hora).

Al desfile por el Día de Acción de Gracias también asistirán estrellas como John Legend, Martina McBride, el puertorriqueño Bad Bunny y los “Muppets” de “Plaza Sésamo”, por mencionar algunos.

We are thrilled to have our friend Julia join us at the Thanksgiving Day Parade this year! With the help of her friend Rosita and the comfort of her noise-canceling headphones, Julia is ready for a fun and festive day in NYC! #MacysParade #HappyThanksgiving2018 pic.twitter.com/uPR5L98urc

— Sesame Street (@sesamestreet) November 22, 2018