VIDEOS. Impactantes atascos viales en Los Ángeles previo al Día de Acción de Gracias

En el marco del último jueves de noviembre, fecha en la que celebra el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day, en inglés) en Estados Unidos, miles de personas aprovechan el descanso laboral y cambian su rutina para viajar a diferentes partes del país y así reunirse con sus seres queridos.

Esta tradición, casi más venerada que la propia Navidad, desemboca en migraciones masivas por carretera y en largas filas de automóviles que inundan y atascan las principales vías estadounidenses.

En la ciudad de Los Ángeles ya se ha convertido también en tradición que, en los días previos a la festividad, las calles se vuelvan intransitables. Se forman embotellamientos kilométricos, con decenas de miles de vehículos avanzando muy lentamente. Una estampa que impacta aún más por la noche, cuando el brillo de las hileras blancas y rojas, dibujadas por las luces de los automóviles, se vuelve hipnotizante.

Una de estas postales fue captada por un helicóptero de KCAL/KCBS y retransmitida por CNN, la cual muestra la carretera interestatal 405 totalmente abarrotada en ambas direcciones.

Aerial footage shows traffic gridlock Tuesday night on the 405 Freeway in Los Angeles as the Thanksgiving travel rush begins.

Follow along here for live traffic updates from across the US throughout the holiday weekend: https://t.co/VcSBHaqXQd pic.twitter.com/XE27JJQBls

— CNN (@CNN) November 21, 2018