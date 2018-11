AUDIO. Vicepresidente dice que Kamilo Rivera "salió del país"

El viceministro de Seguridad Kamilo Rivera “se fue del país”, dijo el vicepresidente, Jafeth Cabrera.

Su declaración, que luego intentó enmendar, la dio al finalizar un acto en el Palacio Nacional de la Cultura en el que se condecoró al embajador de Colombia en Guatemala, Carlos Manuel Pulido Collazos.

“Yo no tengo información, se los digo con claridad. Lo único que sé es lo que los medios han publicado y lo que el ministro (Enrique Degenhart) nos dijo a nosotros: Que él se fue del país y que…”.

Al darse cuenta de lo dicho, Cabrera dijo: “No del país (risa nerviosa) no sé dónde está. Ya no llegó a sus labores y no sabemos en dónde está”.

La postura del vicepresidente se dio cuando Rivera cumple nueve días de estar prófugo.

La Fiscalía y la CICIG lo señalan de estar involucrado en un caso de tortura y ejecuciones extrajudiciales en contra de seis reos de la cárcel El Infiernito, en Escuintla, y de un ciudadano hondureño.

La fiscal general, María Consuelo Porras, dijo el lunes que no descarta que pueda abrirse una investigación por posible fuga de información a favor del exviceministro Rivera.