Trump revela nuevos detalles sobre su inminente segunda cumbre con Kim Jong-un

En el marco de su comparecencia de este martes ante los medios, en la cual anunció la renuncia de Nikki Haley como embajadora estadounidense ante la ONU, el presidente Donald Trump abordó el tema de su inminente segundo encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un.

Desde la Casa Blanca, el mandatario reveló que las negociaciones para su próxima cumbre con Kim están "avanzadas", y que su equipo de trabajo redujo a "tres o cuatro" las posibles sedes para dicho encuentro.

De acuerdo con Trump, la segunda cumbre entre ambos "probablemente" no se llevaría a cabo en Singapur, lugar donde se realizó la primera, en junio pasado.

En relación a la fecha, Trump dijo que el encuentro "no está lejos", y dijo que esta "finalmente" podría realizarse en suelo estadounidense o norcoreano.

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, quien se reunió con Kim el lunes en Pyongyang para afinar los detalles de la próxima cumbre, había asegurado que Corea del Norte ha hecho "avances significativos" hacia la desnuclearización.

.@SecPompeo had a good meeting with Chairman Kim today in Pyongyang. Progress made on Singapore Summit Agreements! I look forward to seeing Chairman Kim again, in the near future. pic.twitter.com/bUa2pkq80s

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2018