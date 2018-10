Melania Trump: “No siempre estoy de acuerdo con lo que tuitea” Donald Trump Egipto twitter

Melania Trump dice que en ocasiones le ha pedido al presidente que deje su teléfono. Y que no siempre está de acuerdo con sus tuits.

La primera dama de Estados Unidos habló brevemente con la prensa el sábado al final de una gira de cuatro días por cuatro países de África. En ese momento visitaba el sitio arqueológico de las pirámides y la Gran Esfinge de Egipto.

Frente a la Esfinge, la señora Trump dijo que expresa claramente sus opiniones a su esposo.

Our country’s great First Lady, Melania, is doing really well in Africa. The people love her, and she loves them! It is a beautiful thing to see.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 4, 2018