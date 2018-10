Nikki Haley renuncia como embajadora de Estados Unidos ante la ONU

La embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley, presentó su renuncia al presidente Donald Trump este martes.

Inicialmente, no se dieron a conocer los motivos de la dimisión, pero el mandatario había anunciado en su cuenta de Twitter que haría un “gran anuncio” junto con su “amiga embajadora”, desde la Oficina Oval.

“Gran anuncio con mi amiga embajadora Nikki Haley en la Oficina Oval a las 10:30 a. m. (hora local)”, tuiteó Trump, poco antes de comparecer ante los medios.

Big announcement with my friend Ambassador Nikki Haley in the Oval Office at 10:30am.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2018