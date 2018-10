Expertos: Trump podría tener que pagar millones en multas

Cualquier cargo penal ha prescrito hace mucho tiempo, pero esos límites no se aplican a los casos civiles y las sanciones financieras pueden ser abrumadoras.

La pena civil por fraude al pagar menos impuestos de lo que corresponde al Servicio Interno de Impuestos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (IRS), como hizo la familia Trump según un reporte del New York Times, podría incluir una pena de hasta el 75 % de los impuestos federales impagos y el doble de la cifra impaga al estado de Nueva York, según los expertos.

Las sanciones "podrían ser altas y si se comprueban las denuncias en un tribunal, deben cobrarlas", dijo Norman Eisen, presidente de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética, en Washington, y exasesor ético del gobierno de Barack Obama.

El departamento impositivo de Nueva York dijo que analiza el largo reportaje del NYT y que sigue todas las pistas correspondientes a la investigación. La ciudad dijo que realizaría su propio análisis.

El presidente Donald Trump se defendió tuiteando que el diario lo "atacó con una pieza muy vieja, aburrida y repetida".

The Failing New York Times did something I have never seen done before. They used the concept of “time value of money” in doing a very old, boring and often told hit piece on me. Added up, this means that 97% of their stories on me are bad. Never recovered from bad election call!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2018