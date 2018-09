Revelan la verdadera identidad del “asesino en serie” de gatos en Londres

Los restos mutilados de cientos de gatos y otros pequeños animales, como conejos, fueron hallados en el barrio de Croydon y otras zonas cercanas del sur de Londres desde 2015.

Los vecinos, horrorizados, habían comparado al responsable con el famoso “Jack, El Destripador”. Fue apodado como el “asesino de gatos de Croydon” y se creía que “disfrutaba” descuartizando a los animales y dejando sus restos cerca de las escuelas o las casas de sus amos.

La histeria fue tal que, incluso, un refugio para mascotas local llegó a publicar un perfil del supuesto sospechoso: un hombre blanco de unos 40 años y 1.8 metros de altura.

La policía británica siguió el caso durante tres años, y al parecer por fin llegó a una conclusión sobre la identidad del “asesino en serie” de gatos. Sorpresivamente para muchos, el culpable no sería humano.

“Tras un examen minucioso de las pruebas disponibles, los agentes, que trabajan con expertos, concluyeron que cientos de mutilaciones de gatos señaladas en Croydon u otros lugares no fueron la obra de un humano y son aparentemente el resultado de depredadores o carroñeros salvajes”, afirmó la policía metropolitana.

We note some media reports state our investigation showed cats in #Croydon and elsewhere were killed by foxes. In fact, the cats were killed due to major blunt force trauma consistent with vehicle collisions. Scavenging foxes then mutilated body parts – especially heads and tails

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 20, 2018