FOTOS. Pánico en Australia por fresas con agujas escondidas en su interior

Pánico en Australia ante la aparición de fresas con agujas de coser escondidas en su interior, insólita situación que ya ha llevado a dos personas al hospital por dolencias abdominales.

Al menos 11 personas en seis estados australianos han detectado agujas en sus fresas, aunque la mayoría de ellas las encontraron antes de tragar la fruta.

Al parecer, la gente comenzó a notar los objetos punzantes a principios de este mes, después de que un hombre en Queensland hiciera viral un post en el que afirmaba que un amigo suyo se había tragado accidentalmente la mitad de una aguja mientras comía fresas.

Ante la alarmante situación, que ha desatado una ola de paranoia en el país oceánico, las autoridades anunciaron estrictas normas de exportación con el temor nacional a que la contaminación por agujas deje a los cultivadores de fresas en crisis.

Según Gizmodo, se ha comunicado a los exportadores que deben probar que su fruta se ha limpiado a través de un detector de metales o una máquina de rayos X, antes de que el Departamento de Agricultura federal emita un permiso.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, calificó este miércoles de "terrorismo" el caso de las fresas con agujas y propuso cambiar la legislación para que los responsables puedan ser castigados con hasta 15 años de prisión.

"No estamos bromeando (…) no es aceptable", dijo Morrison en un discurso en televisión, en el que calificó al autor de "cobarde" y "gusano".

Sabotaging our strawberries is sabotaging our farmers. It’s not right. It’s not on. It's a crime. pic.twitter.com/2B9TTg9JOf

En total, aparecieron una veintena de fresas con agujas de coser escondidas.

Los supermercados tuvieron que retirar las frutas de la venta y muchos productores destruyeron sus cosechas y pusieron en paro técnico a sus trabajadores. Incluso en Nueva Zelanda, algunas tiendas han dejado de vender fresas australianas por temor a nuevos casos.

La Policía de Australia aseguró el martes que está buscando al autor o autores de la contaminación. Según 7 News Sydney, granjeros apuntan a un empleado descontento por los primeros casos, pero las autoridades dicen que podría ser cualquier persona en la cadena de suministro.

Farmers suspect a disgruntled employee for the first cases of strawberry sabotage, but police say it could be anyone in the supply chain having found five needles so far. @PaulKadak #7News pic.twitter.com/acgScngBA0

— 7 News Sydney (@7NewsSydney) September 13, 2018